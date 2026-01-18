Dejan libre a sujeto que desató balacera en SMP: Dos niños y un adulto resultaron heridos

El pasado jueves 15 de enero, en el distrito de San Martín de Porres, un exconvicto conocido como alias "Reggaetón" desató una balacera que dejó heridos a dos niños y un adulto.

El peligro hampón identificado como John Steve Robert Bravo Oré, de 40 años, desató la balacera en la urbanización Antares mientras las víctimas, dos menores de 9 y 12 años junto a un adulto de 37 años, jugaban fútbol en la vía pública.

Según testigos, el sujeto comenzó a disparar de forma indiscriminada tras resistirse a una presunta intervención de agentes del Grupo Terna y durante un forcejeo con vecinos.

Los heridos fueron trasladados a los hospitales San José y Cayetano Heredia. El menor de 12 años se encuentra estable y fue intervenido quirúrgicamente para extraerle una bala de la pierna.

Fue puesto en libertad

Tras disparar, Bravo Oré intentó huir por los techos y esconderse en la casa de un vecino, pero fue capturado por la policía y trasladado a la comisaría Sol de Oro.

Los agentes de la ley encontraron en su vivienda armas de guerra (dos mini Uzi), una pistola, gran cantidad de municiones, marihuana y 1,400 dólares en efectivo.

Pero lo más preocupante es que alias "Reggaetón" fue puesto en libertad en horas de la tare de hoy, a pesar de su amplio historial delictivo y haber purgado condena en cuatro ocasiones por delitos de robo agravado, tráfico ilícito de armas y contra la salud pública.