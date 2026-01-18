Vecinos y fiscalizadores se enfrentan por retiro de reja en calle de Ate

En el distrito de Ate, se han registrado violentos enfrentamientos entre vecinos y fiscalizadores municipales debido al retiro forzado de rejas de seguridad en diversas zonas del distrito.

Un grupo de fiscalizadores derribaron una reja instalada por los residentes para protegerse de la delincuencia en un operativo operativo incluyó el uso de combas para romper las chapas, lo que desató una "batalla campal" donde los vecinos lanzaron ladrillos y piedras para defender la estructura.

Otras rejas retiradas

En esta misma zona se derribaron dos rejas más, una de acceso vehicular y la otra peatonal. Según testigos del hecho, minutos los vecinos habrían puesto llave a la puerta de la reja para que los agentes municipales no ingresen, pero habría sido desmentido por los mismos pobladores.

Cabe señalar que, lo mismo ocurrió con otra reja de ingreso al Campo Deportivo Santa Teresa, donde el alcalde habría ordenado su retiro inmediato y hoy los vecinos reclaman por la inseguridad en su zona.