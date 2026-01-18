Extorsionadores disparan contra una panadería en Lurín y dejan carta extorsiva

Las calles de la capital enfrentan una crítica ola de extorsiones caracterizada por ataques diarios contra transportistas, comerciantes y emprendedores, lo que ha llevado al Gobierno a prorrogar el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y el Callao.

En los primeros quince días de 2026 se registraron al menos ocho ataques extorsivos y dos muertes en el sector transporte y varios atentados contra negocios como boticas, bodegas y hasta centros de abastos.

Balacera no dejó heridos

Esta vez en el distrito de Lurín, minutos antes de la nueve de la noche del último sábado, en el cruce de Prolongación Bolívar y Pasaje Colon, dos delincuentes a bordo de una moto lineal desataron el caos al realizar disparos contra una panadería.

Fueron hasta cinco los impactos de bala, producto de este ataque que quedó registrado por cámaras de seguridad que además registraron también cómo el sujeto corre hacia la esquina para subir a la moto de su cómplice y escapar con rumbo desconocido. El hampón dejó una carta amenazante en el lugar.

Cabe señalar que, tras este atentado, los vecinos exigen mayor seguridad en la zona, que en la noche adolece de iluminación en las calles.