Motociclistas rechazan prohibición de dos ocupantes y no descartan paro nacional

La Comunidad Motera del Perú realizó una movilización en rechazo a la prohibición de que dos adultos viajen en una misma motocicleta, disposición adoptada por el Ejecutivo como parte de las acciones para enfrentar la inseguridad ciudadana. Danny Mendoza, presidente del gremio, señaló que lo más adecuado es abrir una mesa de diálogo y advirtió que, si no son escuchados, evaluarán ir a un paro nacional.

Durante la protesta, los motociclistas expresaron su malestar al considerar que la norma parte de la premisa de que la delincuencia se moviliza en motos con dos ocupantes, lo que, a su juicio, estigmatiza a los usuarios formales. “Queremos dialogar, queremos conversar. Aquí vendrán más de mil motociclistas para que nos atiendan y escuchen nuestro clamor”, manifestó Mendoza ante los manifestantes.

Varios participantes señalaron que utilizan la motocicleta como principal medio de transporte para trabajar o movilizarse a diario, por lo que consideran que la medida los afecta directamente. Algunos indicaron que no se está atacando el verdadero problema de fondo, que es la falta de control y fiscalización, y sostuvieron que los delincuentes siempre encuentran la forma de evadir las restricciones.

REUNIÓN ESTE MARTES

La movilización se concentró en la avenida Salaverry y avanzó hasta la plaza San Martín, desde donde los manifestantes continuaron a pie hacia Palacio de Gobierno. Finalmente, un representante del Ejecutivo salió a atender a los dirigentes. Desde el gremio insistieron en que la solución pasa por reforzar la fiscalización y anunciaron que este martes a las 5 de la tarde se realizará una reunión con agenda definida para debatir una medida que, aseguran, castiga al ciudadano formal mientras el delincuente sigue circulando.