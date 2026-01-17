Callao: capturan a presuntos implicados en secuestro de trabajador

La Policía Nacional del Perú logró la captura de uno de los presuntos implicados en el secuestro de un trabajador de una empresa en el Callao, intervención que quedó registrada en video. Pese a que el sujeto intentó resistirse y obstaculizar el accionar policial, los agentes lograron reducirlo y proceder con su detención.

El comandante general de la PNP, teniente general Óscar Arriola, informó que la víctima fue privada de su libertad durante aproximadamente 12 horas. Durante ese tiempo, los secuestradores exigieron el pago de 30 mil soles a los familiares y al empleador del trabajador para concretar su liberación.

Según detalló la autoridad policial, el empresario no accedió a pagar el monto total exigido, pero entregó 10 mil soles, lo que permitió a la Policía iniciar el rastreo del dinero. A partir de las cuentas receptoras y los números telefónicos utilizados, los agentes lograron identificar y ubicar rápidamente a los presuntos responsables.

ORGANIZACIÓN EL HAMPA

Arriola precisó que fueron capturados seis integrantes de la organización criminal denominada “El Hampa”, presuntamente vinculada al Tren de Aragua, desde el cabecilla hasta otros cinco miembros. Entre los detenidos figura Samuel Agrinzones Mijares, de 28 años, cuya presunta participación, al igual que la de los demás intervenidos, continúa siendo materia de investigación por parte de las autoridades.