Terror en Santa Anita: delincuentes hieren a empresario y se llevan su camioneta

Un violento asalto se registró en el distrito de Santa Anita, donde delincuentes armados atacaron a dos hombres y les robaron su camioneta en cuestión de segundos. El hecho ocurrió en el frontis de un restaurante ubicado en la avenida Metropolitana, hasta donde las víctimas habían llegado tras un largo viaje desde la región Pasco.

Según las imágenes y el testimonio de los agraviados, los criminales ya tenían identificados a sus objetivos. Un vehículo negro se estacionó cerca y de él descendieron dos sujetos armados: uno se dirigió directamente al conductor y el otro al copiloto, a quien golpeó brutalmente en la cabeza con la cacha del arma. Ante la amenaza de muerte, los ocupantes no tuvieron otra opción que ceder y observar cómo los asaltantes huían con la camioneta.

Manuel Casio, una de las víctimas, señaló que no tuvieron oportunidad alguna de defenderse debido a la rapidez y violencia del ataque. En tanto, Ángel Córdoba, de 50 años, quien iba como copiloto, resultó herido en la cabeza y relató que la agresión fue totalmente sorpresiva. Ambos indicaron que su único objetivo al llegar a Lima era comprar repuestos para su trabajo vinculado al rubro minero y retornar a Pasco.

VÍCTIMAS REGRESARÁN A PASCO

Tras el asalto, los afectados acudieron a la Comisaría de Santa Anita para presentar la denuncia correspondiente, informando el robo de una camioneta Toyota Hilux blanca, de placa W7B-727. Con resignación, señalaron que no les quedó más alternativa que regresar a Pasco sin el vehículo, denunciando además el clima de inseguridad que, aseguran, no permite ni siquiera salir a comer con tranquilidad en la capital.