Los Olivos: talleres de verano se convierten en alternativa para niños, jóvenes y adultos mayores

Con la llegada de las vacaciones escolares, los talleres de verano se han convertido en una de las opciones más solicitadas por los padres de familia que buscan actividades recreativas y formativas para sus hijos. En el distrito de Los Olivos, la Municipalidad ha puesto a disposición una amplia oferta dirigida a niños, jóvenes y adultos mayores, con el objetivo de canalizar la energía y fomentar el aprendizaje.

Patricia Castiglioni, subgerente de Deporte y Juventudes de la comuna olivense, informó que entre los talleres disponibles se encuentran karate, taekwondo, modelaje, habilidades sociales, tejido a crochet, dibujo manga, además de disciplinas clásicas como vóley, fútbol y natación. Asimismo, destacó que también se brindan terapias para adultos mayores y programas de rehabilitación durante todo el año, con costos accesibles y una matrícula única anual.

Ajedrez, pintura y mini chef son otras de las actividades que llaman la atención de los más pequeños, quienes aprenden mientras se divierten preparando platos dulces y salados o desarrollando su creatividad artística. Padres de familia resaltaron la experiencia positiva y la variedad de opciones que ofrece el Palacio de la Juventud, señalando que sus hijos han participado en diferentes talleres como danza, manualidades y deportes.

HABILIDADES SOCIALES

Además, se vienen desarrollando talleres de habilidades sociales, especialmente dirigidos a niños neurodivergentes, donde a través de dinámicas lúdicas se fortalecen sus capacidades de interacción. Desde la municipalidad indicaron que aún hay vacantes disponibles en varias disciplinas, reafirmando su compromiso de brindar talleres de calidad para que las familias disfruten del verano mientras los menores aprenden y se desarrollan integralmente.