Estado de emergencia en Pisco: Ejército y Policía refuerzan seguridad ante ola de delincuencia

Un fuerte contingente policial y militar arribó a la provincia de Pisco luego de que el Gobierno declarara el estado de emergencia ante el incremento de la delincuencia y los casos de extorsión que afectan a la población. La medida busca restablecer el orden interno y frenar el accionar de las bandas criminales que operan en la zona.

La presentación oficial del personal del Ejército Peruano contó con la presencia de autoridades locales, quienes supervisaron el despliegue de las fuerzas del orden que brindarán apoyo a la Policía Nacional en labores de patrullaje y control. Este refuerzo permitirá intensificar los operativos en puntos considerados críticos de la provincia.

De acuerdo con lo dispuesto, los efectivos militares permanecerán en Pisco durante los sesenta días que durará el estado de emergencia, periodo en el que se ejecutarán acciones conjuntas orientadas a prevenir delitos, capturar a integrantes de organizaciones criminales y devolver la tranquilidad a los vecinos.

LUCHA CONTRA LA INSEGURIDAD

El estado de emergencia fue declarado mediante el Decreto Supremo N.º 004-2026-PCM, publicado en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Con el apoyo del Ejército y el aumento del contingente policial, las autoridades esperan debilitar a las bandas delictivas que en los últimos meses han generado zozobra entre los ciudadanos de Pisco.