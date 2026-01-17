Comas: implicados en atentado a chifa integrarían “Los Remanentes de Lima Norte”

Reveladoras imágenes de cámaras de seguridad difundidas tras el atentado contra el chifa “Herencia”, en Comas, muestran los minutos previos al ataque con explosivos perpetrado la noche del último viernes. En el video se observa a un sujeto a bordo de una bicicleta, vestido con casaca y gorra negra, quien permanece atento a la entrada y salida de los comensales del restaurante, mezclado entre vendedores ambulantes de la zona.

El atentado ocurrió en la intersección de las avenidas Fernando Belaúnde y Túpac Amaru, donde el estallido del artefacto explosivo causó severos daños materiales en la fachada del local y afectó a negocios aledaños. Comerciantes del sector manifestaron su temor ante un presunto caso de extorsión, al señalar que la violencia criminal viene incrementándose en la zona.

Según informó el comandante Ricardo Asenjo, jefe del Depincri Magdalena–San Miguel, las cámaras de seguridad de locales contiguos fueron clave para identificar a los responsables. En las imágenes se logra observar a tres personas, una mujer y dos varones, donde la fémina porta un morral con un cartucho de dinamita que luego es entregado a uno de los sujetos, quien lanza el explosivo contra el chifa antes de huir del lugar.

REMANENTES DE LIMA NORTE

La Policía Nacional indicó que una hora después del atentado se logró capturar a los implicados, quienes pertenecerían a la banda criminal “Los Remanentes de Lima Norte”. Durante la intervención se incautó un arma de fuego tipo revólver, un canguro blanco donde se habría transportado el explosivo, así como envoltorios y quetes con distintos tipos de droga, elementos que serán incorporados a la investigación fiscal.