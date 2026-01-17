Alcalde de Lima anuncia creación de la Guardia Municipal Metropolitana

Renzo Reggiardo encabezó una sesión solemne en el marco del 491 aniversario de fundación de Lima en la que resaltó los principales avances de su gestión.

En el marco del 491 aniversario de fundación de Lima, que se celebra este fin de semana al conmemorarse el 18 de enero de 1535, el alcalde metropolitano Renzo Reggiardo encabezó una sesión solemne en la que resaltó los principales avances de su gestión, especialmente en materia de seguridad ciudadana, uno de los problemas que más preocupa a los vecinos de la capital.

Durante su discurso, el burgomaestre informó que en los primeros tres meses de gestión se ha fortalecido el sistema de vigilancia municipal mediante la ampliación del número de cámaras de seguridad, que pasaron de 169 a 925 en el Cercado y las principales vías metropolitanas. Asimismo, destacó el refuerzo del serenazgo con la incorporación de 36 nuevas camionetas y 4 mil motocicletas para el patrullaje en los 43 distritos de Lima Metropolitana.

Reggiardo también señaló que el cuerpo de serenazgo ha participado en 135 operativos conjuntos con la Policía, lo que permitió la desarticulación de 68 bandas delictivas y la detención de 194 presuntos delincuentes. Indicó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para enfrentar la inseguridad y recuperar la tranquilidad en la ciudad.

GUARDIA MUNICIPAL METROPOLITANA

Más temprano, el alcalde anunció que viene trabajando en la implementación de la Guardia Municipal Metropolitana, una nueva fuerza de seguridad que tendrá como base al personal de serenazgo y que estaría equipada con armas de uso civil de bajo calibre. Durante la sesión solemne, en la que participó el presidente de la República, José Jerí, Reggiardo adelantó que la Municipalidad de Lima contará próximamente con la primera promoción de esta nueva guardia municipal.