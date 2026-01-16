"Me pagaron 5 mil soles": delincuentes confiesan asesinato de taxista por aplicativo en Los Olivos

Cinco presuntos integrantes de una banda criminal fueron detenidos tras el asesinato de Homero David Casas Jara, quien fue víctima de un violento asalto luego de aceptar un servicio de taxi por aplicativo. Según la investigación policial, los delincuentes solicitaron el vehículo con el único objetivo de robar la camioneta que la víctima utilizaba para trabajar y que aún se encontraba pagando. Al llegar a la zona de Los Olivos, le dispararon y acabaron con su vida.

Durante la intervención policial, los detenidos confesaron su participación en el crimen y reconocieron ser cómplices de homicidio. Uno de ellos admitió que recibió cinco mil soles por el robo del vehículo y que, tras asesinar a la víctima, abandonaron el cuerpo en el mismo distrito de Los Olivos.

La Policía logró ubicar a los sospechosos gracias a que estos continuaron utilizando el teléfono celular de la víctima, accediendo incluso a sus redes sociales. Esta huella digital permitió rastrear dos inmuebles ubicados en Santa Anita y San Juan de Lurigancho, donde se concretaron las detenciones.

EXIGEN JUSTICIA

Familiares de Homero David Casas Jara expresaron su profundo dolor e indignación por el crimen, recordando que la víctima deja a cuatro niños en la orfandad. Asimismo, exigieron a la Fiscalía acelerar el proceso judicial y solicitar la máxima sanción para los autores confesos, sus cómplices y los demás presuntos integrantes de la banda que aún permanecen prófugos, a fin de que el caso no quede impune.