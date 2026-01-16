“Los Mirlos” reciben distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura

Hablar de la historia de la cumbia amazónica en el Perú es hablar de “Los Mirlos”, la emblemática agrupación fundada en 1973 en Moyobamba por Jorge Rodríguez Grández, que este año fue reconocida por el Ministerio de Cultura con la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura, en reconocimiento a su aporte artístico, cultural y musical al país.

El galardón destaca la trayectoria de más de cinco décadas de la agrupación, considerada pionera de la cumbia psicodélica peruana, un estilo que supo fusionar los sonidos de la selva con guitarras eléctricas y efectos innovadores, logrando una identidad musical que trascendió fronteras y generaciones.

Durante la ceremonia, Jorge Rodríguez recordó con emoción sus inicios en la música y la influencia de su padre, Gustavo Rodríguez Sandoval, quien tocaba el acordeón desde joven y fue clave en su formación artística. Desde la infancia, el fundador de “Los Mirlos” encontró en la música un lenguaje natural que luego se transformaría en un movimiento cultural.

MÁS DE 30 PRODUCCIONES Y UN LEGADO QUE CRUZA FRONTERAS

A lo largo de su historia, “Los Mirlos” han grabado más de 30 producciones musicales, consolidándose como referentes de la cumbia amazónica y llevando su sonido a escenarios internacionales en países como Eslovenia, además de presentarse en festivales de talla mundial como Coachella.

Hoy, la casa de Jorge Rodríguez funciona como un verdadero museo mirlomaníaco, repleto de discos, fotografías y recuerdos que dan cuenta de una trayectoria marcada por la innovación, la identidad amazónica y la proyección internacional, un legado que, según su fundador, continuará a través de sus hijos y futuras generaciones.