Comunidad motera advierte paro nacional por prohibición de dos personas en moto

Cerca de 400 integrantes de la comunidad motera se congregaron en la avenida Salaverry en protesta por la prohibición de circular con dos personas a bordo de una motocicleta, una de las medidas anunciadas por el presidente José Jerí para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana.

Posteriormente, el gremio se desplazó hasta la plaza San Martín, donde dejaron estacionadas sus unidades antes de dirigirse al Palacio de Gobierno con el objetivo de solicitar una audiencia con el jefe de Estado.

No obstante, al llegar a Palacio se les informó que el mandatario se encontraba en una reunión en el distrito de Surco. En ese contexto, se les indicó que el próximo martes se realizaría una convocatoria para sostener una reunión con el presidente José Jerí, prevista aproximadamente para las 5:00 de la tarde.

¿PARO NACIONAL?

Ante esta situación, el presidente de la comunidad motera, Danny Mendoza, advirtió que, de no encontrarse una solución al reclamo, el gremio acataría un paro nacional. “Las pérdidas serían millonarias, el presidente tiene que escucharnos”, manifestó.