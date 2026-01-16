Cerca de 100 mil conductores dejaron sus trabajos por temor a la delincuencia

Ante el incremento de asesinatos y extorsiones que a diario afectan a conductores del transporte público en el país, cerca de 100 mil choferes habrían optado por abandonar sus puestos de trabajo y buscar oportunidades fuera del Perú. Así lo advirtió Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, quien señaló que el temor a seguir siendo víctimas del crimen organizado ha empujado a miles de trabajadores a migrar.

CIFRAS

Ojeda precisó que esta cifra engloba tanto al transporte de carga como al de pasajeros y corresponde, principalmente, a los últimos dos años. Indicó que la falta de resultados concretos por parte del Estado frente a la extorsión y los atentados ha generado que muchos conductores prefieran salir del país antes que arriesgar su vida. Esta situación ha provocado un déficit cercano al 30 % del total de choferes en diversas empresas de transporte.

Frente a este panorama, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) busca promover la formación de nuevos conductores mediante una norma que permite a personas con licencia clase A acceder a las categorías A3A, A3B y A3C. Para ello, los postulantes deberán cumplir tres requisitos básicos: aprobar el examen médico, el examen de manejo y acreditar 180 horas prácticas de conducción, condición indispensable para obtener la licencia correspondiente.

No obstante, Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, cuestionó la efectividad de esta medida al considerar que pocos ciudadanos estarían dispuestos a trabajar en transporte público mientras persista la inseguridad en las calles. Advirtió que, pese a los incentivos, el riesgo de ser atacado desalentará tanto a los postulantes como a sus familias. En tanto, el MTC señaló que este beneficio no será aplicable a quienes registren sanciones graves o muy graves en el año previo al trámite de la licencia.