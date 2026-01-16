Tras intensa persecución: caen delincuentes que asaltaban en Miraflores, San Isidro y Surquillo

Tras una intensa persecución y una acción articulada entre las municipalidades de Miraflores, San Isidro y la Policía Nacional, se logró la captura de tres delincuentes que venían operando en los distritos de Miraflores, San Isidro y Surquillo. La intervención permitió desarticular a esta banda, vinculada a varios hechos delictivos registrados en los últimos días.

Según información policial, el grupo criminal cometió un primer asalto el pasado 10 de enero en Miraflores y, cuatro días después, el 14 de enero, volvió a delinquir en el mismo distrito. En esta última acción, los sujetos habrían amenazado con un arma de fuego a una ciudadana para despojarla de sus pertenencias, generando alarma entre los vecinos de la zona.

CÁMARAS CON IA

La identificación y posterior captura de los sospechosos fue posible gracias al sistema de cámaras de seguridad de la Municipalidad de Miraflores, que cuenta con tecnología de inteligencia artificial. Este sistema permitió reconocer la placa del vehículo utilizado por los delincuentes, facilitando su ubicación y posterior intervención por parte de las autoridades.

Los detenidos fueron identificados como Carlos Eduardo Estacio Palacios, de 38 años, presunto cabecilla de la banda, quien registra antecedentes por delito contra la salud pública; Jesús Andrian Zaens Álvarez, de 26 años, con antecedentes por robo agravado y tráfico de armas; y Christian Omar Saldaña Véliz, de 31 años, con antecedentes por robo agravado. Así lo informó el general Francisco Vargas, jefe regional policial de Lima.