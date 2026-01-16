Hallan cuerpo de mujer dentro de colchón en SMP: mototaxista identifica a presuntos implicados en crimen

Un mototaxista identificado como Darwin Cruz Vásquez se ha convertido en una pieza clave en la investigación por el crimen de una mujer presuntamente extranjera. El hombre confesó que le ofrecieron 30 soles para trasladar lo que le dijeron era un colchón viejo, sin conocer —según su versión— que se trataba de un hecho criminal.

De acuerdo con su testimonio, el encargo fue realizado por un sujeto identificado como Álex, quien se comunicó con él por teléfono. El mototaxista relató que recogió el colchón en un inmueble del distrito de Los Olivos. Durante el traslado, aseguró haber visto a una mujer sentada, aunque dijo no haber cargado el colchón por su peso.

El comandante Henry Vílchez, jefe del Depincri de Los Olivos, explicó que tras conocerse el crimen se inició un rastreo de cámaras de seguridad, lo que permitió identificar la placa del vehículo y llegar hasta el mototaxista. Además, se reveló la existencia de un mensaje de WhatsApp en el que uno de los implicados le advertía a Cruz Vásquez que estaban apareciendo en las noticias y le sugería esconderse para evitar ser detenido.

IDENTIFICAN A IMPLICADO

Según la Policía, Darwin Cruz ha identificado a otros tres presuntos implicados, conocidos como alias “El Dark”, Álex y Adriana. Aunque los sospechosos habrían indicado que huirían hacia Chile, esta información aún no ha sido confirmada. El mototaxista reiteró su inocencia y aseguró que colaborará con las autoridades.