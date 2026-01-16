Balacera en SMP: dos niños y un adulto resultan heridos

Una balacera registrada en la calle Daniel Alcides Carrión, en el distrito de San Martín de Porres, sembró el pánico entre vecinos y transeúntes, dejando como saldo tres personas heridas, entre ellas dos menores de edad. Cámaras de seguridad captaron el momento en que se escuchan múltiples disparos y gritos, mientras niños que minutos antes jugaban fulbito corren desesperados para ponerse a salvo; uno de ellos resultó herido en la pierna.

De acuerdo con el testimonio de familiares y vecinos, el hecho se habría iniciado tras la llegada de tres sujetos que vestían chalecos negros y que, según versiones preliminares, se habrían hecho pasar por policías. Tras una conversación de varios minutos, se produjo un forcejeo y uno de los implicados empezó a disparar indiscriminadamente, generando caos en la zona residencial.

Testigos señalaron que los atacantes buscaban a Jhon Steve Robert Bravo Oré, de 40 años, quien fue intervenido por la Policía luego de los disparos. El general Francisco Vargas, jefe de la Región Policial Lima, informó que el sujeto, conocido con el alias de “Reggaetón”, cuenta con antecedentes penales y había purgado condena en reiteradas oportunidades. Durante la intervención se le incautó una munición tipo Uzi con cargador abastecido, una pistola con municiones, además de droga y cartuchos calibre 9 mm.

DETENIDO EN LA COMISARÍA

Bravo Oré permanece detenido en la comisaría Sol de Oro, mientras continúan las investigaciones para determinar la participación de otros implicados. En tanto, los heridos vienen recuperándose en los hospitales San José y Cayetano Heredia. Vecinos denunciaron que el detenido realizaba disparos al aire de manera recurrente y mantenía amenazada a la comunidad, por lo que exigieron mayor presencia policial en la zona.