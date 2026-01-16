Intervienen búnker fiestero en SJL: siete detenidos tienen antecedentes y uno había sido expulsado del país

Un total de nueve personas fueron detenidas ayer durante un operativo policial en el denominado “búnker fiestero”, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho. Según informó la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), siete de los intervenidos cuentan con antecedentes policiales, tres tienen impedimento de salida del país y uno de ellos había sido expulsado del territorio nacional en octubre del año pasado, pese a lo cual volvió a ingresar de manera irregular.

El coronel Carlos Morales, jefe de la División de Investigación de Homicidios, confirmó que todos los sujetos intervenidos presentan referencias policiales. “El año pasado han sido detenidos y uno de ellos fue expulsado del país en el mes de octubre. Este señor ha vuelto”, declaró. El oficial precisó que los procesos que afrontan estarían vinculados a delitos como posesión de droga y tenencia ilegal de armas de fuego.

Uno de los casos que más llamó la atención es el de Wilfreisnaider Jesús Durán Suárez, presuntamente vinculado a la banda criminal “La Nueva Generación del Hampa”. El sujeto fue detenido y expulsado del país en 2025; sin embargo, había reingresado sin una explicación aparente, lo que motivó el inicio de un nuevo proceso penal por desobediencia a la autoridad.

INCAUTARON ARMAS Y EXPLOSIVOS

Asimismo, durante el operativo fue intervenido Giomar Velásquez Amatina, de 25 años, quien intentó darse a la fuga y ya había sido detenido anteriormente en otros locales similares. La Policía también incautó evidencias digitales, luego de hallar en los celulares de algunos detenidos imágenes portando armas de fuego y explosivos, material que, según las autoridades, sería utilizado para intimidación y extorsión. Todos los implicados permanecen detenidos en la Dirincri mientras continúan las diligencias y se evalúan medidas restrictivas adicionales.