Hasta 1320 soles sería la multa si dos personas se trasladan en una moto

El Gobierno del presidente de transición José Jerí publicó un decreto supremo, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que modifica el Reglamento Nacional de Tránsito, abriendo la posibilidad de prohibir que dos personas se trasladen en una motocicleta durante el estado de emergencia en Lima y Callao, aunque la medida aún no ha sido aplicada de manera expresa.

El dispositivo legal establece sanciones para quienes circulen en contravención a las restricciones de tránsito que se dispongan durante un estado de emergencia por orden interno. La multa será equivalente al 12 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir 660 soles en la primera infracción y 1.320 soles en caso de reincidencia.

No obstante, el decreto todavía no precisa de forma explícita la prohibición de que dos personas viajen en una motocicleta, por lo que esta restricción solo podría aplicarse si el Ejecutivo emite una nueva disposición en los próximos días, en el marco de la ampliación del estado de emergencia para Lima y Callao.

Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, señaló que lo publicado incorpora nuevas sanciones, pero aclaró que la prohibición aún no está vigente. “El estado de emergencia termina el martes y es posible que ese día se amplíe y se establezca la prohibición de dos personas en una moto”, indicó en declaraciones a 24 Horas Mediodía.

MULTAS, CONTROL POLICIAL Y ESTADO DE EMERGENCIA

Quispe Candia advirtió que la medida no solucionará el problema de la inseguridad, al señalar que existen más de tres millones de motociclistas en el país y que menos del 1 % estaría vinculado a hechos delictivos, especialmente en Lima. Además, precisó que solo la Policía Nacional de Tránsito está facultada para imponer sanciones, pero que en la capital habría alrededor de 2 mil efectivos, número insuficiente para un control efectivo.

Finalmente, remarcó que mientras no se emita un nuevo decreto que especifique la prohibición, la multa no puede aplicarse. Todo dependerá del martes 20 de enero, fecha en la que culmina el estado de emergencia en Lima y Callao y en la que el Ejecutivo podría ampliar la medida e incluir formalmente esta restricción para motociclistas. "Las infracciones al igual que los delitos tienen que estar expresamente tipificados y eso es lo que falta", precisó Quispe Candia.