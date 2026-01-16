Renzo Reggiardo no descarta realizar serenata a Lima en otra fecha tras suspensión

La Municipalidad de Lima decidió suspender la serenata por el aniversario de la capital, tras la muerte de dos trabajadores de Emape en un accidente múltiple ocurrido el miércoles 14 de enero en la Panamericana Sur, hecho que enluta a la comuna metropolitana.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, explicó que la decisión no responde a la posibilidad de reprogramar fácilmente el evento, ya que la actividad estaba prevista para el domingo 18 de enero y contaba con conciertos y presentaciones masivas previamente coordinadas. No obstante, señaló que el respeto por las víctimas y sus familias fue determinante.

“Es una tradición (esta serenata) que cada 18 de enero, a las 12 de la media noche, se celebra junto a la población con actividades masivas, pero teníamos que rendir homenaje a dos personas que han fallecido y que eran trabajadores municipales; por ese luto y respeto a sus familias hemos tomado esta decisión”, manifestó el burgomaestre ante los medios de comunicación.

Reggiardo indicó que los artistas y la logística ya estaban pactados, pero que la municipalidad optó por priorizar el duelo institucional. “Es un gesto que teníamos que dar, no pensando solo en la percepción ciudadana, sino en lo que corresponde como alcalde de Lima”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de que el evento se realice en una fecha posterior.

POLICÍA MUNICIPAL ARMADA

En otro momento, el alcalde también se refirió a la implementación de la Policía Municipal, cuyos integrantes portarían armas de fuego como parte de las medidas para reforzar la lucha contra la inseguridad ciudadana que afecta a Lima Metropolitana, señalando que en los próximos días se brindarán anuncios más precisos sobre esta iniciativa.