Estados Unidos invertirá 1.5 mil millones de dólares en la Base Naval del Callao

El Gobierno de Estados Unidos anunció una inversión de 1.5 mil millones de dólares para la modernización de la Base Naval del Callao, considerada la principal instalación naval del Perú. El financiamiento apunta a fortalecer la infraestructura, el equipamiento y las capacidades estratégicas de esta base ubicada en el primer puerto del país.

Según un comunicado oficial, el Gobierno norteamericano busca modernizar y equipar la Base Naval del Callao mediante un proyecto integral que incluye diseño, construcción y apoyo logístico. La noticia fue confirmada por las autoridades estadounidenses como parte de una posible venta militar extranjera al Estado peruano.

“El Departamento de Estado ha tomado la determinación de aprobar una posible venta militar extranjera al Gobierno del Perú, que contempla el diseño y la construcción en la Base Naval del Callao, así como elementos relacionados de logística y apoyo al programa, por un costo estimado de 1.5 mil millones de dólares”, se detalla en el pronunciamiento oficial.

Asimismo, se informó que la Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa de Estados Unidos (DSCA) ya entregó la certificación requerida y notificó al Congreso, cumpliendo con los procedimientos legales para avanzar con esta operación de carácter estratégico y militar.

CONTEXTO GEOPOLÍTICO Y SEGURIDAD REGIONAL

El comunicado también señala que esta venta propuesta contribuye a los objetivos de política exterior de Estados Unidos, al fortalecer la seguridad de un socio clave que impulsa la estabilidad política, la paz y el progreso económico en Sudamérica, en un escenario marcado por el avance de inversiones chinas en la región, como el megapuerto de Chancay, inaugurado en noviembre de 2024.