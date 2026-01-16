Capturan a tres implicados en atentado con explosivo a chifa en Comas

El comandante Ricardo Asenjo, jefe de la Depincri de Magdalena-San Miguel, informó sobre la captura de tres sujetos implicados en el reciente atentado con artefacto explosivo a un chifa ubicado en el distrito de Comas.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, la autoridad policial explicó que se trata de dos varones y una mujer, quienes lograron ser identificados gracias a los archivos de las cámaras de seguridad de los negocios aledaños al lugar del atentado.

"Al obtener los medios audiovisuales de las cámaras de locales continuos a este local agraviado se pudo obtener la imagen de 3 personas, una fémina y dos varones. La fémina, utilizando un morral, portaba un cartucho de dinamita que es entregado a uno de los detenidos que tenemos en este momento", dijo.

HALLAN "TUSI"

Respecto a la mujer intervenida, el comandante señaló que responde al apodo de "la gorda Vero", quien fue detenida en su domicilio ubicado en el distrito de San Miguel, donde además se incautó la droga sintética denominada "tusi".