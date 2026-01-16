“Se hizo justicia”: madre de víctima se pronuncia tras sentencia por caso galería Nicolini

La Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro logró que, en segunda instancia, se ratifique una condena de más de 30 años de prisión contra los responsables del incendio ocurrido en 2017 en la galería Nicolini, ubicada en Las Malvinas, en el Cercado de Lima. El siniestro terminó con la vida de dos jóvenes que murieron calcinados, en uno de los casos más recordados por explotación laboral en el país.

Desde el distrito de Carabayllo, Benedicta Villalobos, madre de Jorge Luis Huamán Villalobos, una de las víctimas que falleció junto a Jovi Herrera, se pronunció tras conocerse la sentencia y expresó su agradecimiento porque, después de varios años, se haya hecho justicia. La mujer recordó que su hijo murió de manera trágica cuando solo buscaba trabajar para sostener económicamente a su familia.

Sin embargo, el dolor de los familiares continúa, ya que uno de los implicados en el caso, Vilma Seña Santa María, permanece con paradero desconocido, situación que genera indignación y temor entre los deudos. Además, denunciaron que hasta el momento no han recibido ningún tipo de indemnización por la muerte de los jóvenes.

“Jamás me han dado una indemnización. Nunca me dieron ni un sol hasta el día de hoy”, declaró entre lágrimas la madre de Jorge Luis Huamán, quien señaló que la falta de apoyo económico ha agravado la difícil situación que enfrenta su familia desde la tragedia.

PEDIDO DE APOYO SOLIDARIO

Las personas que deseen brindar apoyo solidario a la familia de Jorge Luis Huamán pueden comunicarse al 987 616 512, a nombre de Benedicta Berta Villalobos Vázquez, quien también informó que se ha visto obligada a dar en adopción a sus mascotas debido a la falta de recursos y tiempo.