Alerta por aumento del caudal del río Rímac en Lima

Durante un recorrido realizado a lo largo de la ribera del río Rímac, se constató un aumento en el caudal del afluente, que según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha alcanzado los 40 m³ por segundo en el tramo que atraviesa la ciudad de Lima, especialmente cerca del puente Trujillo, en el distrito de El Rímac. Esta situación coincide con las recientes lluvias intensas registradas en la Sierra Central, zona donde nace el río, en el distrito de San Mateo.

Crecida del río y acumulación de desechos

El incremento en el nivel del río preocupa a los vecinos, quienes reportan un cambio en la fuerza y el ruido del caudal. Además, se observó gran cantidad de basura acumulada en distintas zonas de la ribera, principalmente en los distritos de San Martín de Porres, El Rímac, San Juan de Lurigancho y El Agustino. La combinación de desmonte, residuos y escaso mantenimiento de las riberas aumenta el riesgo de desbordes que podrían afectar la zona urbana.

Algunas viviendas continúan ubicadas muy cerca del río, lo que representa un peligro latente, especialmente en sectores como el Malecón Checa, donde años atrás algunas casas colapsaron por la erosión de la ribera. Actualmente, se han registrado mejoras en la construcción de algunas propiedades, aunque siguen expuestas al riesgo en caso de un incremento repentino del caudal.

Las autoridades y los especialistas del Senamhi mantienen la alerta debido a que se prevé que las lluvias continúen hasta los días 17 y 18 de enero. Se recomienda a la población mantenerse informada y evitar arrojar desechos a la ribera, así como a las familias cercanas al río tomar precauciones ante posibles crecidas.