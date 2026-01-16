Caso Nicolini: confirman más de 30 años de prisión para responsables por la muerte de dos trabajadores

La Corte Suprema cerró el 'Caso Nicolini', al declarar infundada la casación de los imputados y confirmó las sentencias de más de 30 años de prisión efectiva contra los esposos responsables de la muerte de Jovi Herrera y Jorge Huamán, los jóvenes que fallecieron en el incendio de la galería en junio de 2017.

El principal acusado, Jonny Coico, deberá purgar 35 años de cárcel, mientras que su esposa y cómplice, Vilma Zeña, cumplirá una condena de 32 años de prisión. Fueron hallados culpables de someter a las víctimas a condiciones infrahumanas que restringieron su libertad y derivaron en el fatal desenlace.

EXPLOTACIÓN LABORAL

La fiscal Rocío Gala, calificó el fallo como trascendental para la justicia peruana. Explicó que se acreditó la tesis de violación de la libertad personal con fines de explotación laboral en su modalidad de esclavitud, lo que convierte a este fallo en el primer precedente firme de este tipo en la historia del país.

El caso se remonta al 22 de junio de 2017, cuando un incendio consumió la galería Nicolini, en la zona comercial de Las Malvinas. Se comprobó que los jóvenes trabajaban encerrados en contenedores metálicos instalados ilegalmente en la azotea, donde realizaban labores de falsificación de fluorescentes.