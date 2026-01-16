Aniversario de Lima: municipio suspende serenata en señal de duelo por muerte de trabajadores de Emape

El alcalde Renzo Reggiardo anunció la suspensión de la Serenata a Lima, programada para este sábado 17 de enero, en señal de duelo por la muerte de dos trabajadores de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), en un accidente ocurrido en la Panamericana Sur.

Mediante un comunicado, el municipio informó que el evento, que se iba a realizar en la Plaza de Armas, será reprogramado y la nueva fecha informada oportunamente. Asimismo, pidió comprensión de la ciudadanía ante la suspensión de la serenata por el 491º aniversario de Lima.

TRÁGICO ACCIDENTE

Como se recuerda, el accidente se registró la tarde del 14 de enero, los dos trabajadores realizaban labores de mantenimiento vial en el kilómetro 17 de la Panamericana Sur, cuando un tráiler que transportaba pollos impactó contra los vehículos de EMAPE.

Tras el fuerte impacto, Wilfredo Rosales Mallma quedó atrapado entre los fierros donde perdió la vida a los minutos. Mientras tanto, Jessica Corachahua Toledo falleció horas después en el Hospital María Auxiliadora de San Juan de Miraflores.