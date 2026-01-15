‘Corredor Seguro’ inició en Lima Norte sin presencia policial visible

La Municipalidad de Lima anunció el inicio de la primera etapa del proyecto ‘Corredor Seguro’, una estrategia destinada a reforzar la seguridad ciudadana en zonas consideradas críticas de Lima Norte, específicamente en San Martín de Porres (SMP) y Los Olivos. Sin embargo, un recorrido realizado por distintos puntos del sector evidenció la ausencia de efectivos policiales, serenazgo y del Grupo Halcones, generando preocupación entre vecinos, usuarios y choferes del transporte.

Durante la mañana, en las inmediaciones de la avenida El Sol de Naranjal, residentes señalaron no haber visto presencia policial ni patrullaje municipal. “Por aquí no hay policías”, respondió una vecina al ser consultada sobre la presencia de agentes de seguridad.

En otros puntos del recorrido, como la avenida Bertello, Los Alisos y el sector de Las Palmeras, la situación fue similar. A lo largo de varias cuadras no se observó despliegue de policías ni unidades de intervención rápida, pese a que el proyecto fue presentado como una acción inmediata para reducir los delitos en el transporte público.

El delegado de transporte, Julio Bretoneche, aseguró que el despliegue completo se concretará en las próximas horas. Indicó que el plan contempla patrullaje del Grupo Halcones, presencia policial con pasajeros a bordo, además de trabajo de inteligencia de la Depincri con personal mimetizado en puntos críticos. “Mañana ya se va a dar casi al 100%”, afirmó.

USUARIOS Y TRANSPORTISTAS NO PERCIBEN CAMBIOS

No obstante, vecinos consultados durante el recorrido señalaron que, hasta el cierre de esta primera etapa, no se perciben cambios ni avances visibles, lo que pone en duda la ejecución inmediata del proyecto. La expectativa ahora se centra en si el anunciado “corredor seguro” se concretará en los próximos días o quedará solo en una promesa más frente a la inseguridad ciudadana.