¿Cómo se hará la prohibición de 2 personas en una moto anunciada por José Jerí?

En medio del incremento de delitos cometidos con motocicletas, el gobierno anunció que en las próximas horas se oficializará un decreto supremo que impedirá que dos personas circulen juntas en este tipo de vehículos. El presidente interino José Jerí señaló que la medida tendrá aplicación inmediata y que su objetivo es cortar una de las principales modalidades de fuga empleadas por bandas criminales.

A diferencia de intentos previos, la norma no estará limitada a la policía de tránsito. El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, precisó que todo el personal policial, desde patrulleros hasta efectivos de comisarías, tendrá la potestad de intervenir y sancionar. Para ello, se distribuirán nuevos talonarios de multas, distintos a los que se usan actualmente en el control vehicular.

Multas, incautaciones y un decreto de seguridad pública

De acuerdo con lo adelantado por las autoridades, el decreto no implicará cambios en el Reglamento Nacional de Tránsito, ya que se trata de una política de seguridad pública. Las sanciones iniciales serán económicas y quedarán detalladas en la norma que será publicada en El Peruano. Además, en casos de reincidencia se contempla el internamiento del vehículo, una medida que busca desincentivar la continuidad de la falta.

Esta restricción ya había sido anunciada durante el último estado de emergencia, aunque entonces tuvo un alcance limitado. Ahora el Ejecutivo sostiene que cuenta con un respaldo legal más claro para su ejecución y que la aplicación no dependerá de operativos aislados, sino de una fiscalización permanente en las calles. La eficacia de la norma, sin embargo, quedará sujeta a la capacidad real de la Policía para sostenerla en el tiempo.