EXCLUSIVO: Equipo de 24 Horas participa de operativo policial para capturar asesinos de taxista en Santa Anita

Un equipo de 24Horas fue testigo directo del despliegue policial que permitió ubicar y cercar a los presuntos responsables del asesinato del taxista Homero David Casas Jara, ocurrido en Los Olivos. La investigación se reactivó cuando los detectives siguieron el rastro del vehículo robado, cuya posterior venta se convirtió en la clave para reconstruir los movimientos de la banda.

Del crimen en Los Olivos al cerco policial en Santa Anita y SJL

La primera intervención se ejecutó en Santa Anita, donde una confesión y diversos registros tecnológicos llevaron a los agentes a un segundo punto de interés. Con esa información, el operativo se trasladó hasta la avenida Santa Rosa de Lima, en San Juan de Lurigancho, donde un contingente liderado por el general Víctor Revoredo y un grupo del SUAT cerraron una manzana completa para realizar allanamientos bajo estrictas medidas de seguridad.

Nuestro equipo periodístico llegó al lugar sin conocer el objetivo específico por razones de reserva operativa. Con el paso de los minutos, la tensión aumentó entre los vecinos mientras los agentes ingresaban vivienda por vivienda. En medio de la intervención, uno de los objetivos intentó huir saltando desde un techo, pero fue reducido antes de escapar.

Según información policial, las acciones en Santa Anita y SJL permitieron detener a los presuntos autores materiales del crimen, quienes también estarían vinculados al suministro de armas. Las autoridades precisaron que aún falta ubicar a un cómplice y que la plena identificación de los capturados —ciudadanos venezolanos— continúa en proceso mientras avanzan las diligencias.