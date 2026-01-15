¡Hallazgo terrorífico en SMP! Encuentran cuerpo de mujer envuelto en frazadas

En horas de la mañana de este jueves 15 de enero, en la intersección de la Av. Naranjal y Pacasmayo, en San Martín de Porres (SMP), los vecinos reportaron la presencia del cuerpo de una mujer con cortes y envuelta en una frazada.

IMÁGENES DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD

De acuerdo a las imágenes de las cámaras de seguridad de SMP, el cadáver de la fémina fue trasladado en el techo de una mototaxi y escondido en el interior de un colchón. En el vehículo se movilizaban dos personas, quienes en estos momentos son los sospechosos del crimen.

Los residentes de la zona lamentaron este suceso y revelaron que los hombres que fueron grabados dejaron el cuerpo en un descampado y terminaron yéndose con dirección a la avenida Pacasmayo, para después tomar presuntamente otra ruta.

No serían los dos sospechosos de este crimen en SMP, sino que también se pudo conocer que en el interior de la mototaxi había otra persona; sin embargo, no se bajó de la unidad, y habría sido el encargado de supervisar que el cadáver sea arrojado en el lugar donde se halló.