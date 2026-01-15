¡Atención! Usuarios del Metropolitano tendrán nueva modalidad de recarga de tarjeta

Con el propósito de evitar extensas colas para recargar la tarjeta del Metropolitano, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anunció que los usuarios tendrán mayor facilidad para que puedan tener saldo desde la comodidad de sus celulares.

De acuerdo a lo mencionado por el presidente de ATU, David Hernández, más de un millón de viajeros serán los que se verán beneficiados. “En el sistema tenemos 3 millones de tarjetas (…) Un millón y medio de usuarios se verán beneficiados”.

¿CÓMO SERÁ SU FUNCIONAMIENTO?

Por lo explicado por Hernández a las cámaras de Panamericana Televisión, las personas que deseen realizar la recarga de sus tarjetas deberán apersonarse a cualquier estación del Metropolitano para activar sus pases en los módulos.

Cabe mencionar que esta iniciativa también beneficia a los viajeros de los corredores, pero no a los de la Línea 1 del Metro de Lima, servicio en el que las personas también podrán recargar sus tarjetas por medio de una billetera digital.