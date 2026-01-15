Empresa agraviada decide no denunciar robo armado ocurrido en SMP

Gran conmoción ha generado un violento asalto perpetrado por una banda fuertemente armada, incluso con fusiles, contra un vehículo en el distrito de San Martín de Porres (SMP). Los delincuentes vestían prendas similares a las de la Policía Nacional del Perú (PNP), estrategia que utilizaron para cometer el atraco y escapar sin ser detenidos.

Debido a la gravedad de los hechos, la defensa legal de la empresa agraviada decidió desistir de presentar la denuncia por robo, según información proporcionada por la Policía Nacional del Perú. No obstante, especialistas en derecho penal advierten que esta decisión no impediría que el caso sea investigado por las autoridades competentes.

El abogado penalista Andy Carrión explicó que, en situaciones como esta, la Fiscalía tiene la potestad de iniciar una investigación de oficio, aun cuando la parte agraviada no continúe con la denuncia. “La Fiscalía puede formular cargos y abrir una investigación preliminar, pese a la negativa del agraviado de seguir con el caso”, señaló.

FISCALÍA PODRÍA INVESTIGAR PESE A DESISTIMIENTO DE LA DENUNCIA

Si bien el especialista indicó que el desistimiento debilita el proceso investigativo, también precisó que la Fiscalía evalúa si continúa o no con las diligencias, dependiendo de la gravedad y los elementos probatorios. Este hecho ha generado gran preocupación en la ciudadanía, en medio del alto índice de criminalidad que afecta a la capital.