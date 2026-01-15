Ollanta Humala exige su liberación tras archivo del caso “Cócteles”

El expresidente Ollanta Humala Tasso, quien cumple una condena en primera instancia de 15 años de prisión por los delitos de corrupción y lavado de activos, exigió su liberación tras conocerse que el Poder Judicial archivó el caso “Cócteles”, proceso que involucraba a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.

Como se recuerda, Ollanta Humala y su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia, fueron condenados por lavado de activos en el marco de los aportes recibidos durante las campañas presidenciales del 2006 y 2011, investigación similar a la que afrontó Keiko Fujimori, cuyo caso fue finalmente archivado tras varios años de proceso. En ese contexto, el exmandatario solicita que se aplique el mismo criterio judicial en su situación legal.

El abogado de Humala, Edinson Huamán, sostuvo que los aportes de campaña recibidos por el exjefe de Estado no configuran delito, argumentando que se trata del mismo escenario jurídico que el caso de la lideresa fujimorista, razón por la cual pidió su excarcelación inmediata. No obstante, diversos especialistas han advertido que ambos procesos presentan diferencias sustanciales.

EXPERTO EXPLICA DIFERENCIAS ENTRE CASO DE HUMALA Y KEIKO

El abogado penalista Cristian Salas explicó que se trata de situaciones jurídicas distintas, ya que en el caso de Keiko Fujimori los presuntos aportes ilícitos habrían sido canalizados a través de personas interpuestas y empresas, mientras que en el proceso contra Ollanta Humala los fondos de Odebrecht se habrían entregado mediante un acuerdo colusorio, es decir, con un beneficio posterior para la empresa brasileña, lo que configura un escenario penal diferente.