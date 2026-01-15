Padre de familia muere tras brutal golpiza por extranjeros en Piura

Un padre de familia perdió la vida tras ser brutalmente atacado a golpes, palos y piedras por ciudadanos extranjeros en el centro poblado de Mayaritos, en la provincia de Sullana, región Piura, hecho que ha generado profunda indignación entre los vecinos de la zona.

La víctima fue identificada como Rubén Alejandro Quevedo Nole, cuyos familiares anunciaron una recompensa de 15 mil soles para quien brinde información que permita dar con el paradero de los responsables de su muerte, quienes se encuentran no habidos.

El violento ataque quedó registrado en videos grabados por testigos, donde se observa cómo varios extranjeros agreden con puñetes, palos y piedras al joven padre de familia hasta dejarlo gravemente herido en las inmediaciones de su vivienda.

Producto de esta brutal gresca, Rubén Quevedo sufrió una hemorragia interna severa. Aunque sus familiares lograron auxiliarlo de inmediato, llegó sin vida al Hospital de Apoyo II de Sullana, confirmándose su fallecimiento poco después.

FAMILIA EXIGE JUSTICIA Y PRONTA CAPTURA DE LOS RESPONSABLES

Los restos del padre de familia, que deja a un menor en la orfandad, vienen siendo velados en su vivienda, mientras sus seres queridos exigen justicia, mayor presencia policial y la pronta captura de los delincuentes implicados en este crimen.