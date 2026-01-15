Cierran parcialmente av. Nicolás Ayllón en Ate: Vehículos transitan en dos carriles

La Municipalidad Distrital de Ate dispuso el cierre parcial de la avenida Nicolás Ayllón, esto, debido a los trabajos que se vienen realizando en dicha vía para su mejoramiento y ampliación para contribuir a la fluidez del tránsito en la zona.

Diversos vehículos de transporte público, carga pesada y particulares que van con dirección a Chosica, se han visto en la obligación de circular por los dos carriles que dividen un tramo de la avenida.

Maquinaria pesada y trabajadores vienen interviniendo la vía en donde varias viviendas en las inmediaciones del Cerro Candela han tenido que ser demolidas con el fin de que la avenida Nicolás Ayllón tome más espacio.

OPINIONES DIVIDIDAS

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, algunos vecinos del distrito cuestionaron la demolición de viviendas, pues varias familias se han quedado sin hogar. Por su parte, conductores se mostraron a favor de los trabajos de ampliación.