Velan restos de joven madre fallecida en accidente múltiple en la Panamericana Sur

Familiares y amigos vienen velando los restos de Jessica Corachahua Toledo, joven madre de familia que falleció trágicamente en un accidente múltiple ocurrido en la Panamericana Sur, la mañana del último miércoles, hecho que ha generado profundo dolor e indignación entre sus seres queridos.

Jessica deja dos hijos en la orfandad y había ingresado recientemente a laborar en la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) de la Municipalidad de Lima. Anteriormente, también se desempeñó laboralmente en Rutas de Lima, siempre con el objetivo de contribuir al sustento de su hogar.

Su esposo, visiblemente afectado, relató de manera desgarradora que Jessica salía muy temprano a trabajar y que, pese a las dificultades laborales, nunca dejó de apoyar económicamente a su familia. “La conocí en el colegio, toda la vida hasta ahora”, expresó entre lágrimas, mientras familiares y amigos exigen justicia por lo ocurrido.

Asimismo, indicó que la Municipalidad de Lima, a través de Emape, viene brindando apoyo, aunque considera que no es suficiente, por lo que pidió no ser desamparado. “Estoy solo en esto con mis hijos, quiero ver por ellos porque tienen una vida por delante; ha dejado un vacío en mí y en mis hijos”, señaló.

APOYO ECONÓMICO

Las personas que deseen apoyar a la familia de Jessica Corachahua Toledo pueden comunicarse al número 923 -223 -516, a nombre de su esposo Christian Vázquez.