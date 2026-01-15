Cambian geomallas en la Costa Verde ante riesgo de caída de rocas

Como medida preventiva ante las recientes lluvias registradas en Lima, la Municipalidad de Lima viene reforzando las geomallas en la Costa Verde con el objetivo de evitar la caída de rocas y reducir riesgos para conductores, peatones y vecinos de la zona costera.

Las autoridades municipales han identificado al menos 65 puntos críticos a lo largo de la Costa Verde, donde se realizará el reemplazo de geomallas desgastadas o rotas por nuevas estructuras, a fin de prevenir deslizamientos y posibles incidentes ante la persistencia de precipitaciones.

CAMBIO DE MALLAS CADA AÑO

El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto, precisó que cada año se ejecuta el cambio de mallas en mal estado como parte de un plan permanente de prevención frente a fenómenos naturales que afectan los acantilados.

Asimismo, Casaretto señaló que municipios como Barranco, Chorrillos, Miraflores y otros, cuyas jurisdicciones abarcan la Costa Verde, deben involucrarse activamente en estas acciones. “Se debería articular el trabajo para poder culminar”, indicó el funcionario municipal.