Ministerio Público protegerá identidad de personas extorsionadas: “Les daremos seguridad”

Ante los constantes casos de inseguridad que atemorizan a los ciudadanos, el Ministerio Público (MP) anunció que protegerá los datos personales de los pobladores que sean víctimas de extorsión, con el afán de no exponerlas y así brindarles seguridad.

En declaraciones, el fiscal Jorge Chávez Cotrina mencionó que la iniciativa fue propuesta por el titular del MP, Tomás Gálvez Villegas, con el propósito de que los ciudadanos crean en las entidades de justicia. “La idea busca brindar todas las facilidades a las personas que se sienten extorsionadas y la seguridad de que sus identidades no serán reveladas”.

¿CÓMO FUNCIONARÁ?

De acuerdo a lo revelado por Chávez Cotrina, todas las entidades judiciales del país ya tienen conocimiento del tema y tienen la responsabilidad de poder brindarle algún tipo de ayuda a las víctimas de los criminales. “Están en la obligación de recepcionar la denuncia cuando venga un ciudadano a denunciar que es víctima de extorsión (…) Se les otorgará un código de reserva y a partir de ello, se tomarán sus declaraciones (sobre el accionar delincuencial)”.

Una vez los fiscales tengan la información de los ciudadanos perjudicados por la inseguridad, la compartirán con los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes deberán ser cautelosos para continuar con las indagaciones.