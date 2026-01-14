Avenida Pardo: peatones en riesgo por invasión de scooters y motos en la alameda

La convivencia entre peatones, ciclistas y usuarios de vehículos eléctricos se ha vuelto cada vez más tensa en la alameda central de la avenida Pardo, en Miraflores. Vecinos del sector advierten que scooters, motos y trimotos circulan de manera constante por un espacio que debería estar reservado para el tránsito no motorizado, generando situaciones de riesgo para quienes caminan o usan bicicleta, incluidos adultos mayores y niños.

Las imágenes grabadas por residentes muestran que la presencia de estos vehículos no es esporádica, sino permanente, tanto de día como de noche. Quienes utilizan la zona para desplazarse o pasear afirman que deben esquivar unidades que se mueven a velocidad elevada, lo que crea un ambiente de inseguridad y temor ante la posibilidad de un accidente, especialmente en un espacio donde no existe una clara separación entre peatones y ciclistas.

Falta de reglas claras y control en una vía clave de Miraflores

Especialistas y vecinos coinciden en que el problema se agrava por la ausencia de una normativa precisa sobre la circulación de los llamados vehículos de movilidad personal. Al no existir una definición clara por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, scooters y otros vehículos motorizados terminan usando las ciclovías como si fueran parte de la pista, pese a que estas fueron concebidas para medios impulsados por la fuerza humana.

A ello se suma la falta de señalización y de fiscalización municipal en la zona. La alameda de Pardo no cuenta con avisos que regulen la velocidad ni con presencia visible de serenazgo para disuadir estas conductas, mientras que el mal estado de la pista lleva a muchos conductores de scooters y motos pequeñas a invadir el espacio central, trasladando el peligro desde la calzada hacia los peatones. La Municipalidad de Miraflores ha indicado que trabaja en la culminación de la ciclovía del par vial de 2 de Mayo y Pardo, y que ha solicitado a Lima que esta última deje de ser considerada ciclovía, en un intento por reordenar el tránsito en la zona.