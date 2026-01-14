El Agustino: transporte público empieza a normalizarse en Puente Nuevo tras paro

El servicio de transporte público comenzó a restablecerse de manera progresiva en el sector de Puente Nuevo, en el distrito de El Agustino, luego del paro acatado por un sector de transportistas este miércoles 14 de enero. Un equipo de 24 Horas recorrió la zona y constató la presencia de diversas unidades movilizando nuevamente a pasajeros hacia distintos puntos de Lima.

Durante la jornada se observaron buses, cústers y combis retomando sus rutas habituales, lo que permitió aliviar la congestión y la alta demanda generada en las primeras horas del día. Varios usuarios expresaron su alivio por la reanudación del servicio, ya que en la mañana tuvieron serias dificultades para desplazarse debido a la falta de vehículos.

No obstante, también se detectaron irregularidades en algunos recorridos, principalmente en unidades informales, que optaron por incrementar de manera considerable el precio de los pasajes. Esta situación ha generado malestar entre los pasajeros, quienes denunciaron que el alza afecta directamente su economía diaria.

SITUACIÓN SE NORMALIZA

Al cierre de este informe, muchos ciudadanos aguardaban que la circulación de vehículos de transporte público se normalice por completo en la zona, a fin de poder trasladarse con mayor fluidez y sin abusos en las tarifas. Eso sí, se evidenció ausencia de personal policial y de Serenazgo para garantizar el orden y la seguridad en esta zona.