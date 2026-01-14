ATU y Municipalidad de Lima activan corredor seguro en SMP desde este jueves

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU), la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Policía Nacional del Perú acordaron activar desde mañana un corredor especial de seguridad en Lima Norte, tras una reunión encabezada por el presidente de la ATU, David Hernández, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y el general PNP Víctor Revoredo. La medida busca reducir los delitos que afectan al transporte público y a sus usuarios en sectores identificados como de alto riesgo.

El perímetro intervenido comprende las avenidas Sol de Naranjal, Los Eucaliptos, El Olivar, Paramonga y Bertello, en San Martín de Porres, además de la avenida Las Palmeras, en el distrito de Los Olivos. Estas vías concentran una elevada incidencia de extorsiones y ataques contra empresas de transporte, lo que motivó su priorización dentro del nuevo esquema de resguardo.

Corredor de transporte seguro en zonas críticas de Lima Norte

Dentro de este cuadrante se ubica el paradero de la empresa Translicsa, punto que ha sido blanco de amenazas y del abandono de explosivos en reiteradas ocasiones. Según las autoridades, la situación de inseguridad se ha visto agravada por la falta de asfaltado, iluminación y vigilancia en varios tramos por donde circulan las unidades de transporte público.

El plan contempla presencia policial, control permanente y la instalación de cámaras fijas de videovigilancia a lo largo del corredor. De acuerdo con lo anunciado, los trabajos de implementación tecnológica deberán quedar completados en un plazo aproximado de 30 días, mientras que transportistas y pasajeros esperan que las medidas se traduzcan en una mejora real de la seguridad.