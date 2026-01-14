Violento asalto en SMP: defensa de empresa agravada desestima presentar denuncia

Un violento asalto se registró en el distrito de San Martín de Porres, donde una camioneta fue interceptada por delincuentes que vestían chalecos policiales, generando pánico entre los ocupantes y vecinos de la zona. El hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad, cuyas imágenes muestran el preciso momento en que los sujetos ejecutan el atraco con violencia.

Pese a la evidencia audiovisual, la defensa legal de la empresa propietaria del vehículo asaltado decidió no presentar una denuncia formal ante las autoridades. Esta determinación ha generado reacciones, debido a la gravedad del delito y a la posibilidad de identificar a los responsables a partir del material registrado.

Al respecto, el abogado penalista Andy Carrión señaló que la ausencia de una denuncia por parte de los agraviados no impide que se inicie una investigación. Según explicó, el Ministerio Público está en la facultad de actuar de oficio cuando se trata de hechos que revisten carácter delictivo y afectan el orden público.

INVESTIGACIÓN DE OFICIO

Carrión remarcó que en este tipo de casos la Fiscalía puede disponer diligencias preliminares, solicitar las grabaciones de seguridad y coordinar con la Policía Nacional para dar con los responsables. De esta manera, indicó, se busca garantizar que delitos de esta naturaleza no queden impunes, incluso cuando las víctimas optan por no formalizar una denuncia.