Transportistas y comerciantes podrán denunciar sin revelar su nombre

Desde este jueves, el Ministerio Público pondrá en funcionamiento un sistema de código reservado que permitirá a las víctimas de extorsión y sicariato presentar denuncias sin que su identidad quede expuesta. El mecanismo fue aprobado el 14 de enero y está dirigido principalmente a transportistas y comerciantes, sectores especialmente afectados por estos delitos.

El nuevo esquema busca responder al temor generado por eventuales filtraciones de información. Bajo este modelo, la persona afectada entrega su testimonio y las pruebas disponibles, pero estos datos quedan asociados únicamente a un código. La identidad real del denunciante no es revelada, lo que permite que la investigación avance sin comprometer su seguridad.

Código reservado busca reforzar la denuncia y la investigación fiscal

De acuerdo con el procedimiento establecido, el fiscal será quien reciba y centralice toda la información. Solo cuando el expediente esté completo, se coordinará con un equipo policial especializado para iniciar las diligencias correspondientes. Este flujo de trabajo busca evitar accesos innecesarios a los datos personales de las víctimas.

El Ministerio Público precisó que esta alternativa se suma a la directiva ya emitida por la Policía Nacional del Perú para proteger la identidad de quienes denuncian. Así, los ciudadanos podrán optar por presentar su caso con reserva de nombre tanto en la Policía como directamente en la Fiscalía, con la garantía de que la narración de los hechos y las evidencias quedarán protegidas bajo el mismo código.