Más de 20 toneladas de residuos ponen en riesgo la playa Agua Dulce

La Municipalidad de Chorrillos lanzó una alerta pública por el estado de la playa Agua Dulce, luego de que el balneario quedara cubierto de residuos tras un nuevo fin de semana de alta afluencia. A pesar de que está prohibido ingresar con alimentos y bebidas alcohólicas, gran parte de los desechos encontrados provienen justamente de estos productos.

Entre la arena y el mar se hallaron botellas de vidrio, latas, plásticos y envases de tecnopor, evidenciando un problema de contaminación que se repite cada semana. El deterioro ambiental del balneario se ha vuelto más visible por la acumulación constante de residuos que no son retirados a tiempo por los propios visitantes.

Alta afluencia y toneladas de residuos agravan la situación

Según datos del municipio, entre 60 mil y 70 mil personas acuden a Agua Dulce durante los fines de semana, lo que incrementa de manera significativa la generación de basura. Solo en la última jornada, la comuna, junto con los comerciantes de la zona, logró retirar alrededor de 20 toneladas de desperdicios acumulados en la playa.

Ante este escenario, la Municipalidad de Chorrillos evalúa aplicar una medida drástica: el cierre temporal del balneario en la quincena de febrero si durante los días de semana no se logra reducir el nivel de contaminación. La autoridad local sostiene que la decisión dependerá de si mejora o no el comportamiento de los veraneantes y el estado de limpieza del lugar.