Martín Ojeda sobre nuevas medidas anunciadas por presidente Jerí: “Se tienen que efectivizar”

Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, se pronunció sobre las nuevas medidas anunciadas por el presidente José Jerí para combatir la extorsión en el sector transporte y señaló que estas deben pasar a la acción. En entrevista con 24 Horas, sostuvo que la única forma de reducir los índices de criminalidad es que las disposiciones se apliquen de manera efectiva y sin dilaciones.

Ojeda se refirió a la norma que busca regular el uso de motocicletas, debido a que, según indicó, la gran mayoría de atentados contra transportistas se cometen bajo esta modalidad. “El 90 % de los ataques se realizan desde una moto con dos personas”, afirmó, por lo que consideró necesario que la medida sea reformulada para que tenga un impacto real en la lucha contra la extorsión.

El dirigente también advirtió que, si no se refuerzan los controles y la fiscalización, las bandas criminales continuarán operando con facilidad, afectando a choferes, cobradores y empresas de transporte. En ese sentido, remarcó que la inseguridad no solo pone en riesgo la vida de los trabajadores del sector, sino también la de los miles de usuarios que utilizan el transporte público.

SANCIONES EJEMPLARES

Finalmente, Martín Ojeda pidió que los órganos de justicia acompañen estas medidas con sanciones más severas contra los delincuentes y extorsionadores. A su juicio, solo con castigos ejemplares y una acción coordinada del Ejecutivo, la Policía Nacional y el sistema judicial se podrá frenar la ola de violencia que golpea al transporte urbano en el país.