Elecciones 2026: OEA enviará observadores para vigilar los comicios en el Perú

La Organización de los Estados Americanos (OEA) desplegará una misión internacional en el país para seguir de cerca las Elecciones Generales de 2026. El equipo estará conformado por especialistas de distintas áreas que acompañarán cada etapa del proceso, desde la organización previa hasta el desarrollo de la jornada de votación y el cierre de los comicios.

Albert Ramdin, secretario general de la OEA, llegó a Lima para firmar el acuerdo de privilegios e inmunidades que regulará el trabajo de los observadores. Este documento establece el marco legal bajo el cual operará la misión, garantizando las condiciones necesarias para que pueda cumplir su labor de manera técnica y sin interferencias.

Observación electoral y garantías de transparencia

El canciller de la República, Hugo de Zela, reafirmó que el Estado peruano mantiene su compromiso con la realización de un proceso electoral ordenado, eficiente y transparente. En esa línea, sostuvo que la presencia de una misión internacional contribuye a reforzar la confianza pública y la credibilidad institucional durante una contienda electoral.

Ramdin recordó que las misiones de observación de la OEA actúan con plena independencia y no intervienen en las decisiones internas del país anfitrión. Una vez concluido el proceso, los especialistas elaborarán un informe que evaluará el desarrollo de las elecciones y el respeto a los principios democráticos que rigen estos comicios.