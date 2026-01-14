¡Terror en SMP! Delincuentes vestidos de policías interceptan y asaltan a conductor de camioneta

Un impresionante robo en manada quedó registrado por cámaras de seguridad en el distrito de San Martín de Porres, donde al menos diez delincuentes, vestidos con chalecos de la Policía Nacional, interceptaron una camioneta utilizando cuatro vehículos. Los sujetos cerraron el paso a la unidad y, en cuestión de segundos, descendieron armados para neutralizar al conductor y ejecutar el asalto de manera coordinada.

Las imágenes muestran que uno de los delincuentes portaba un arma de largo alcance y se colocó en uno de los extremos para vigilar la zona, mientras sus cómplices abrían las puertas de la camioneta y retiraban varias cajas pequeñas que eran transportadas en su interior. Vecinos señalaron que, debido a los uniformes falsos, creyeron inicialmente que se trataba de una intervención policial.

Durante el atraco, uno de los asaltantes apuntó su arma hacia una vivienda y amenazó con disparar cuando una vecina intentó grabar lo ocurrido. Otra cámara, difundida en exclusiva, captó a una de las camionetas involucradas estacionada en una calle cercana minutos antes del golpe, así como el momento en que uno de los sujetos ingresaba el arma envuelta en un costal a la unidad, lo que evidencia una planificación previa.

¿QUÉ ROBARON?

El vehículo atacado figura registrado a nombre de la empresa AyR Golden SAC, cuyo representante legal acudió a la comisaría de Barboncitos y afirmó que solo se trató del robo de objetos personales como una laptop. Sin embargo, el conductor fue citado a declarar y la División de Robos ya investiga el caso, que ha llamado la atención por el número de delincuentes y la logística empleada para cometer el asalto.