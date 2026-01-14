Panamericana Sur: denuncian a conductor de tráiler que provocó trágico accidente

Un grave accidente de tránsito se registró en la Panamericana Sur cuando un tráiler que circulaba de norte a sur perdió el control y se estrelló contra los vehículos que protegían a un equipo de trabajadores de EMAPE que realizaba labores de mantenimiento vial. El violento impacto provocó un choque múltiple, un despiste y el atropello de varios obreros, dejando como saldo dos fallecidos y al menos ocho personas policontusas.

Tras el siniestro, los bomberos voluntarios trabajaron durante más de dos horas para rescatar con vida a uno de los trabajadores que había quedado atrapado dentro de la cabina de uno de los vehículos, con las piernas comprometidas. Para liberarlo fue necesario cortar parte del techo del vehículo, y una vez rescatado fue trasladado de emergencia al Hospital de Villa El Salvador, donde permanece bajo observación médica.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Jessica Colachagua Toledo, quien falleció en un hospital local, y Wilfredo Rosales, trabajador de EMAPE de 59 años. La hija de este último, Ruth Rosales, llegó al lugar del accidente y exigió justicia, señalando que su padre continuaba trabajando para ayudar a costear los estudios de sus hijos, ya que tenía cuatro y seguía activo pese a su edad.

DENUNCIAN A CONDUCTOR

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que el conductor del tráiler, Edwin Willington Vega Luis, ya fue denunciado penalmente por EMAPE y que registra infracciones previas, incluida una muy grave por pasarse la luz roja en 2024. Además, anunció que la municipalidad rendirá un homenaje póstumo a los dos trabajadores fallecidos y evalúa que algunas calles del Centro Histórico lleven sus nombres, mientras la Unidad de Tránsito de Lima Sur continúa con las investigaciones del caso.