Presidente Jerí anuncia nuevas medidas contra extorsiones tras reunirse con transportistas

El presidente José Jerí sostuvo una reunión con representantes de los transportistas en la zona de Acho, donde escuchó sus reclamos por la creciente ola de extorsiones y atentados que afecta al sector. En una carpa instalada en el lugar, los dirigentes exigieron mayor presencia policial, mejor equipamiento y acciones concretas para frenar el crimen organizado que viene atacando a choferes y empresas de transporte.

Mientras el mandatario dialogaba con un grupo de gremios, en los exteriores otro sector de transportistas protestaba por no haber sido incluido en la mesa de trabajo. Estos dirigentes denunciaron que los ataques ya no solo se cometen con armas de fuego, sino también con granadas, debido a que muchas empresas ya no pueden pagar los cupos exigidos por las bandas criminales, lo que ha incrementado el clima de temor e inseguridad.

Frente a esta situación, el presidente Jerí anunció que en las próximas horas se firmarán dos decretos supremos, entre ellos la norma que regula la circulación de dos personas en una misma motocicleta y disposiciones orientadas a la profesionalización de los conductores. Según indicó, estas medidas entrarán en vigencia de inmediato para contribuir a la prevención de delitos vinculados al sicariato y la extorsión.

PLAN JERÍ

El jefe de Estado adelantó que este sábado se aprobarán y publicarán los reglamentos pendientes que el sector transporte viene solicitando, y que en las siguientes semanas presentará el denominado “Plan Jerí”, junto con un balance del estado de emergencia. Jerí también se comprometió a mantener reuniones periódicas, cada 15 o 20 días, para evaluar la aplicación de las normas y su impacto en la seguridad de los transportistas.