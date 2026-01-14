Caos y aglomeraciones: balance del paro de transportistas en Lima y Callao

Personas alborotadas y apuradas por llegar a sus centros de trabajo se aglomeraron desde tempranas horas para intentar subir a los pocos buses que circulaban, en el marco del primer paro de transportistas del 2026. Las escenas de empujones, carreras y largas colas se repitieron en varios puntos de la capital, reflejando el impacto de la medida de fuerza en miles de pasajeros.

En la Vía de Evitamiento no se observó circulación regular de transporte público, aunque en sectores como Puente Nuevo se detectó la presencia de algunas empresas formales que cubren la ruta de Pro hacia Villa El Salvador. Sin embargo, muchos vehículos circulaban casi vacíos, ya que algunos choferes indicaron que solo estaban saliendo de manera momentánea antes de guardar sus unidades para acatar el paro.

Usuarios también denunciaron el incremento del pasaje, que en algunos tramos llegó hasta los cuatro soles, pese a que otros cobradores afirmaban que las tarifas se mantenían normales. Esta situación generó confusión y malestar entre los pasajeros, quienes además señalaron que algunas empresas no respetaron los anuncios oficiales sobre el costo del servicio durante la jornada de protesta.

PNP TRANSPORTÓ A USUARIOS

Ante la falta de transporte, la Policía puso a disposición buses institucionales para movilizar a la ciudadanía hacia distintos puntos de Lima. En paralelo, Walter Carrera, dirigente de Asotranic, sostuvo que su gremio no se siente representado por el vocero Martín Ojeda y anunció que acudirán a Acho para pedir ser recibidos por el presidente, a fin de exponer la problemática de las extorsiones que afecta al sector.